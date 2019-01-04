«سلطان بن زايد التراثي» يفتح باب المشاركة بفعالياته

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، عن فتح باب المشاركة في كافة فعاليات ومسابقات وأنشطة المهرجان، وذلك اعتباراً من صباح الاثنين المقبل، في المركز الإداري بمدينة سويحان.

وأكدت اللجنة العليا للمهرجان الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد من 20 الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، على ضرورة التسجيل رسمياً، لكافة الراغبين في المشاركة بمسابقات المهرجان وثمنت اللجنة، حرص ودعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الرامي إلى الارتقاء بالمهرجان وفعالياته وتوفير كافة الإجراءات لتسهيل عمليات التسجيل وفق أحدث المعايير التقنية، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين على مستوى الدولة والمنطقة، مشيرة إلى أن كافة تفاصيل وبرامج المهرجان سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحافي، سيعقد في 16 الجاري في مقر مركز سلطان بن زايد بأبوظبي.