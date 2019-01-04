«عم ناجي في الإمارات» يعرض بالصالات منتصف 2019

المصدر: أبو ظبي - البيان

انتهى المخرج والمنتج الإماراتي أحمد زين من تصوير فيلمه الجديد «عم ناجي في الإمارات»، الذي يمزج بين الرعب والكوميديا، في أول تجربة إماراتية تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في عمل سينمائي، وكشف زين عن دخول فيلمه مرحلة المونتاج والمكساج، حيث من المقرر أن يطرح في صالات العرض منتصف العام الجاري. وسعى زين من خلال فيلمه الجديد إلى إبراز بعض المواهب التي يتمتع بها مشاهير التواصل الاجتماعي، في وقت سعى فيه إلى تعزيز مجموعة من المفاهيم والقيم المجتمعية النبيلة، عبر قصة كوميدية تتمحور حول شخصية «عم ناجي» اليمني وأصدقائه الإماراتيين.

يُذكر أن الفيلم من تأليف وسيناريو وإخراج أحمد زين، وإنتاج مشترك بين أحمد زين ومحمد زين الهاشمي، ومن بطولة إبراهيم المريسي وأحمد سيف ومحمد الكندي ومحمد مرشد ومروض الخيول طارق المهيري والإعلامية علياء المناعي وإيمان حسين وأمل محمد، وعلي بن مطر مديراً للتصوير.