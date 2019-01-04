جناح الدولة في «الجنادرية».. عروض ثقافية وتراثية

المصدر: أبوظبي - البيان

منذ انطلاقته، تمكن جناح الإمارات المشارك في الدورة الـ 33 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، والذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار «وفاء وولاء»، من استقطاب اهتمام الجمهور السعودي، للاطلاع على التراث الإماراتي والتفاعل مع العروض الثقافية في الجناح، الذي تشرف عليه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث يعكس الجناح جهود تعزيز الوعي بالتراث لإماراتي الغني، باعتباره أحد مكونات الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية مفضّلة في السوق السعودية، وجذب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وأكد سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنّ المشاركة الإماراتية في المهرجان تعكس مدى عمق وترابط علاقات المحبة والإخاء بين الشعبين الإماراتي والسعودي، كما تُبرز العلاقات الثقافية المتأصلة بين البلدين، مشيراً إلى أن تفاعل الجمهور مع الفعاليات النوعية في جناح الإمارات يعود إلى النجاحات السابقة لمشاركة الدولة في المهرجان الأهم في المملكة.

وقال: «يمثل الحدث الثقافي الضخم أحد أهم المنابر إقليمياً للاحتفاء بتراثنا الأصيل وتاريخنا العريق، انطلاقاً من المشتركات التاريخية والثقافية والتراثية والاجتماعية التي تربط الدولة مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وأضاف: «يتيح المهرجان الفرصة أمامنا للترويج للمرافق والمنتجات السياحية والمشاريع الثقافية المميزة في أبوظبي، بما فيها المتاحف وبخاصة قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، وغيرها من الوجهات الترفيهية المعاصرة».

العين

ويتميز جناح الإمارات المشارك في مهرجان الجنادرية والذي يستمر حتى 9 الجاري، بأنشطة تفاعلية تسهم في تعريف الزوار بعناصر التراث. حيث يستقبل الجناح زواره على وقع الأهازيج الشعبية بما فيها عروض العيالة، والحربية واليولة والعازي وفن الشّلة، إلى جانب إقامة أمسيات للشعر النبطي طوال أيام المهرجان.

كما تركز الفعاليات المقامة في الجناح على مواضيع مختلفة منها «الاحتفاء بمنطقة العين» وتسليط الضوء على عناصر العمارة التقليدية بها والحرف التقليدية التراثية المتنوعة التي ازدهرت بها على مر العصور. إذ يقدم المختصون في الجناح شرحاً مفصلاً عن تاريخ منطقة العين العريق ومعالمها التاريخية ومواقعها الأثرية، وبيئة الواحات المميزة بها.