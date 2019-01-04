فريق «ابن ماجد» يختتم برنامج رحلات «عام زايد»

المصدر: دبي - البيان

اختتم فريق «ابن ماجد للرحلات والمغامرات» التابع لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي آخر رحلات 2018 «عام زايد» برحلة إلى حتا، إذ تعرف المشاركون إلى أبرز المقاصد السياحية في حتا كمحطة ألعاب ميراس وكياك بحيرة السد والاستراحات المعدة لاستقبال السياح.

ويأتي ذلك تحقيقاً لهدف نوعي لدى الفريق يكمن في تعريف المشاركين بأبرز المناطق السياحية في الدولة، وتنشيطاً للرحلات الجماعية الهادفة لتعزيز الهوية الوطنية للمشاركين.

وقالت أمل آل علي، رئيسة فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات: «تمكن فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات من تنظيم أكثر من 18 رحلة وفعالية خلال عام زايد، من بينها عدة مناسبات مثل يوم المرأة الإماراتية، الذي نظمنا فيه رحلة للمشاركات الإماراتيات لنادي سيدات دبي، وكذلك في يوم الجبال العالمي نظمنا رحلة إلى حارسة القمح في جبال وادي شعم، كما قمنا بزيارة 17 منطقة في مختلف ربوع الإمارات، ورحلة لمنطقة خصب التابعة لسلطنة عمان الشقيقة».

وأضافت: اختتمنا رحلاتنا في حتا التابعة لدبي، وتعرف المشاركون إلى أبرز المحطات السياحية فيها، وكانت من فقرات الرحلة إعداد المشاركين لوجبات الغداء بإشراف سفيرة التراث شيخة الحاي، والعودة لنمط «الكشتة» التقليدي الذي يشترك فيه الرحالة بإعداد وجبات الطعام.