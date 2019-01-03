تحديات النشر الإلكتروني على طاولة «أبوظبي للنشر»

المصدر: أبوظبي - وام

يناقش منتدى أبوظبي للنشر، في دورته الثانية، التي تنطلق يوم 28 الجاري، مجموعة من القضايا والموضوعات الملحة في عالم النشر، تحت شعار «مستقبل النشر الإلكتروني: التقنيات والتحديات- تجارب عالمية»، ويصاحب المنتدى الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، معرض لكبريات الشركات الدولية والإقليمية فى صناعة الكتاب الرقمي.

يتناول المنتدى، الذي سيقام في منارة السعديات، موضوع «صناعة الكتاب الإلكتروني في العالم العربي» في جلسة تسلط الضوء على صناعة الكتاب العربي الإلكتروني والمسموع وكيفية النهوض بهما، ودور الأجهزة المحمولة وانتشارها في العالم العربي، بينما تركز جلسة «أحدث الابتكارات التقنية في دعم الكتب الرقمية والصوتية» على التكنولوجيا الحديثة في خدمة الكتاب الإلكتروني والمسموع، سواء من خلال الأنظمة الصوتية أو أجهرة القراءة الذكية. كما يتضمن البرنامج، جلسات أخرى حول «دور المؤسسات الثقافية في دعم المشاريع الإلكترونية»، و«تطور الكتاب الرقمي والصوتي بين الدعم الحكومي والمبادرات الفردية»، وجلسات مخصصة لنوادي الكتاب الافتراضية ودورها في جذب فئة الشباب، والمدونات المسموعة «البودكاست» والمواضيع التي يطرحها البودكاست العربي مقابل البودكاست العالمي.

جلسات

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن المنتدى يتضمن جلسات حوارية وورش العمل تفاعلية لبحث حلول للتحديات، التي يواجهها قطاع النشر في ظل التطور التقني المذهل. وفي هذا السياق نعرض العديد من التجارب وقصص النجاح العالمية.

وتستعرض ورش «النشر على منصة أمازون.. آلياته وآفاقه» و«كيف تحمي كتابك الإلكتروني من القرصنة» و«آليات تلخيص الكتب»، المبادئ الأساسية للنشر عبر أمازون وسبل الحماية من القرصنة قبل نشر الكتاب الإلكتروني، فيما تناقش ورشتا «الكتاب الإلكتروني في المدارس» و«مستقبل الكتاب.. القراءة عام 2050» الدور المتنامي للكتاب الرقمي في المدارس العربية.