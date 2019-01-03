«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تحتفي بإنجازات محمد بن حمد الشرقي

المصدر: الفجيرة - البيان

بالتزامن مع الذكرى 12، لتولي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، منصب ولاية العهد في الإمارة، تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الأحد المقبل، ندوة بعنوان: «محمد بن حمد الشرقي.. 12 عاماً من الريادة والعطاء»، تتضمن 4 محاور هي: التنمية، والتعليم والثقافة، والشباب، والرياضة.

ويشارك فيها سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة، وحصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الفجيرة، فيما يدير الندوة المقامة بمسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الدكتور سعيد الحساني عضو مجلس إدارة الجمعية.

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قائد يتمتع بروح الشباب والإرادة الوطنية المخلصة لخدمة الوطن والمواطنين، وهو يعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة عموماً والفجيرة خصوصاً، مستلهماً من فكر القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.