الشارقة ترفد المسرح بـ3 مهرجانات كبرى

المصدر: الشارقة - وام

تجري التحضيرات في إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، لاستقبال 3 مهرجانات كبرى، تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتجمع هذه المهرجانات فرقاً من دول عدة في العالم، وتشمل فنون العرض التقليدية والمعاصرة والمسرح، كما تتضمن ندوات نقدية وملتقيات فكرية، فيما تتوزع جغرافياً على ثلاث مدن في الإمارة.

في اجتماع خصص لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالأنشطة الثلاثة، التي ستمتد من الشهر الجاري إلى مارس المقبل، وجه أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، اللجان العاملة بمضاعفة جهودها لتأتي المهرجانات، في كل جوانبها بالمستوى المأمول الذي يليق بسمعة الشارقة الثقافية ومكانة الإمارات الحضارية.

وتحتضن خورفكان في 25 الجاري، مهرجانها الدولي المعني بفنون العروض التقليدية والمعاصرة إلى جانب المسرح، بمشاركة فرق محلية إضافة إلى مجاميع أدائية خليجية وأفريقية ولاتينية، على أن يستمر على مدار يوم كامل.أما مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي ينظم مرة واحدة كل عامين، فتقام دورته 3 خلال الفترة من 12 - 17 فبراير المقبل، في قصر الثقافة بالشارقة.

«الديودراما»

وتستعد مدينة دبا الحصن لاستقبال دورة مهرجان المسرح الثنائي «الديودراما» الرابعة، في الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين، ويحتضن المهرجان الذي تشارك به 5 عروض عربية، ترتكز بنائياً على التقاطب الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح.