التسامح شعار دورة جائزة «المؤرخ الشاب» العاشرة

المصدر: ابوظبي ـ وام

تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتسامح في الدولة، اعتمد الأرشيف الوطني، تيمة «التسامح» شعاراً لدورة جائزة «المؤرخ الشاب» العاشرة التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها في أبريل المقبل.

وتهدف الجائزة، التي ينظمها الأرشيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز الانتماء والولاء والهوية الوطنية والتفكير والتعبير والابتكار في مجال البحث العلمي التاريخي، وتشجيع البحث ودراسة تاريخ الإمارات، بجانب تطلعها إلى جعل الطلبة شركاء في حفظ تاريخ الدولة وحماية تراثها وإتاحته.

وتستهدف الجائزة طلبة الحلقتين الدراسيتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وتشمل مواضيعها: عام التسامح، ومئوية الشيخ زايد، وشهداء الواجب، ودور المرأة الإماراتية، ودراسة الأنساب والقبائل والشخصيات، والروايات الشفهية، والأشعار والفنون الشعبية، والأمثال والذكريات، والمراسلات والمهن والحرف اليدوية، والمواقع التاريخية والأثرية والعمارة التقليدية، والحياة البحرية، والمداواة بالطب الشعبي، وحضارات الإمارات، ومرور نصف قرن على قيام الإمارات.