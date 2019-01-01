عروض الليزر والأضواء المذهلة مستمرة في "برج خليفة" حتى نهاية مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

تستمر عروض الليزر والأضواء المذهلة التي استقطبت أنظار العالم خلال احتفالات "إعمار" بالعام الجديد في "برج خليفة"، من خلال تجربتين مميزتين، بالتزامن مع عروض "نافورة دبي"، مما يضمن لزوار "وسط مدينة دبي" تجربة استثنائية خلال أهم المواسم السياحية في المدينة.

وخلال الفترة من 1 إلى 5 يناير، سيجري تقديم نسخ مختصرة من احتفالات "إعمار" بالعام الجديد، تتضمن عروض الليزر والأضواء و"نافورة دبي"، وذلك عند الساعة 7 و9 مساءً من يومي الثلاثاء والأربعاء؛ والساعة 8 و9 و10 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت.

وابتداءً من 8 يناير ولغاية 31 مارس، سيتم تقديم العرض يومياً، من الثلاثاء إلى السبت من كل أسبوع. وسيكون الزوار على موعد مع عرضين مختلفين لليزر والأضواء من مكتبة عروض LED المتنوعة التي شهدتها واجهة "برج خليفة". ويمكن مشاهدة العروض الساعة 7:15 و8 و9:15 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وعند الساعة 6:45 و8 و9:45 مساءً من الخميس إلى السبت.

وتروي عروض الليزر والأضواء، التي أذهلت جمهور احتفالات "إعمار" بالعام الجديد 2019، قصة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان "الوقت والتطوير"، مسلطةً الضوء على التراث الوطني والإنجازات التي حققتها الدولة على مر السنين، وتطلعاتها الطموحة التي تشمل مهمة المريخ، مع تشكيلات تجريدية تعبّر عن المسيرة المتواصلة التي تمضي بها الإمارات نحو إنجازات ونجاحات أكبر.