إسماعيل عبدالله: «المسرح العربي بالقاهرة» سيشهد أضخم مشاركة بتاريخه

المصدر: الشارقة - رويترز

تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي بالفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، والتي يعتقد منظم الحدث أنها ستكون الأضخم من حيث المشاركة المسرحية على مدى تاريخ المهرجان.وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله في مؤتمر صحفي في الشارقة حيث مقر الهيئة: هذه الدورة، نعتقد أنها ستكون الأضخم من خلال الحضور المسرحي العربي، حيث يصل عدد المشاركين إلى 650 مسرحياً.

مسارات

وأوضح عبدالله أن 250 مسرحياً مصرياً سيشاركون في المهرجان والباقي من جنسيات عربية أخرى. وأضاف: العروض المسرحية تقدم في 3 مسارات، المسار الأول هو عروض المهرجان، وتشارك فيه 9 مسرحيات عربية، والمسار الثاني هو جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، وتشارك فيه 8 مسرحيات عربية. أما المسار الثالث فهو العروض المصرية، والتي يبلغ عددها 9 عروض مسرحية، تقدم في القاهرة والمحافظات المصرية المجاورة للقاهرة.

وأضاف أن الدورة الجديدة ستكون حافلة بالأنشطة، منها 6 ورش عمل يقدمها خبراء مسرحيون عرب وأجانب موجهة إلى الطلاب والمسرحيين العرب المشاركين بالمهرجان، إضافةً إلى إصدار عدد كبير من المطبوعات عن المسرح وخاصة المسرح المصري.

تكريم

وبيّن عبدالله أن المهرجان سوف يكرم هذا العام 25 شخصية مسرحية مصرية من القامات المعروفة التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في الحراك المسرحي أو المشهد المسرحي المصري والعربي، وواصل: من بين المسرحيين المصريين المكرمين أشرف عبدالغفور، ورشوان توفيق، وجلال الشرقاوي، وسميحة أيوب، وسمير العصفوري، وسناء شافع، وسهير المرشدي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وهدى وصفي، ويحيى الفخراني.

يتزامن افتتاح الدورة 11 من المهرجان مع اليوم العربي للمسرح في 10 يناير الجاري، ويلقي رسالة المسرحيين العرب بهذه المناسبة الممثل الجزائري أحمد أقومي. يُشار إلى أن مهرجان المسرح العربي تأسس عام ‭‭‭2009‬‬‬، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح في مدينة عربية مختلفة كل عام.