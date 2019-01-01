47 غطاساً يرفعون شعار «عام زايد» بأعماق البحر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع 47 غطاساً شعار «عام زايد» تحت مياه البحر في أبوظبي، في فعالية «ما كان يحبه والدنا زايد»، يأتي ذلك في تعبير عن الاعتزاز بقيم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان.

مبادرة

وتعد المبادرة ضمن مبادرات قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي خلال «عام زايد»، وبإشراف إدارة تخطيط الموارد البشرية، وبالتنسيق مع مديرية الطوارئ والسلامة العامة وبالتعاون مع بلدية أبوظبي.

ويرمز عدد الغطاسين إلى اليوم الوطني الـ47، وهم من فرق إنقاذ المسطحات المائية بشرطة أبوظبي وجمعية الإمارات للغوص، وزايد التطوعي للبحث والإنقاذ، والإمارات السبع.