يوسف العماني يطرح ألبومه الجديد «ذاك القوي»

المصدر: دبي - البيان

يستعد الفنان يوسف العماني لإطلاق أغنيته الجديدة «ذاك القوي» وتصويرها بطريقة الفيديو كليب لتكون أول مشاريعه للعام الجديد 2019.

وقال العماني إن الأغنية تدور حول فكرة مغرقة في الإنسانية لكونها تتناول ضرورة تحكيم الإنسان لعقله في مختلف المشاكل التي يواجهها في حياته، واصفاً الفكرة بالإيجابية التي تتناول إيجابية الإنسان ولجوءه للعقل في المصاعب ليصف هذا الإنسان بالقوي من كون قوة الإنسان تكمن في عقله وليس في مواضع غضبه حسب تعبيره.

وعن تصويرها بـ«الفيديو كليب»، أكد ضرورة ذلك، مشيراً إلى أن التصوير سيتم بين الكويت وعُمان، وبإشراف أخيه صالح العماني كمخرج، فيما يتولى التصوير في عُمان محمد الحضرمي، وبإشراف فيصل الدرعي، وصقر العامري.

تعاون العماني في المشروع مع الشاعر زيد العراقي، والموزع طلال العيدان، فيما تولى صهيب العوضي، أمور «المكس» و«الماسترنغ»، ولحنها يوسف بنفسه.