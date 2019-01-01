انطلاق مهرجان «زايد أسطورة وطن» في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

انطلقت صباح أمس، فعاليات مهرجان «زايد أسطورة وطن»، تزامنا مع ختام فعاليات «عام زايد» واستقبال «عام التسامح»، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. ساهم في تنظيم المهرجان فريق «تطوعك انتماء» وفريق «فخر أبوظبي».

بدأت الفعاليات بعزف قدمته الفرقة العسكرية الموسيقية في دولة الإمارات، متضمناً النشيد الوطني، وتم افتتاح المعرض المصاحب للمهرجان بحضور إدارة المراسم والعلاقات العامة، وإدارة مرور العين قسم الضبط المروري، وإدارة دار زايد للرعاية الأسرية، ونادي تراث الإمارات، كما ضم المعرض أركاناً منها، قرية الإبداع، وقرية التسامح، وقرية التراث، وقرية المعرفة.

فيما قدم نادي تراث الإمارات عرضا للصقور، وقدمت فرق العمل من مدرسة القهوة و«السنع» والمطبخ التدريبي وأركان المأكولات التراثية بعض العروض التي لاقت استحسان الحضور، الذي تفاعل مع باقي فقرات الحفل، منها تقديم قصائد شعرية وألعاب شعبية ومسرحية معبرة عن إنجازات ومسيرة الإمارات، ومسابقات تراثية وثقافية وتكريم للرعاة والمشاركين والأعضاء، بحضور إعلامي وإشادة بما تقدمه المؤسسات من خدمات ثقافية ومجتمعية برعاية كريمة ومتابعة مستدامة من رئيسة مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، التي توجه وتدعم البرامج المعززة للهوية الوطنية والمحققة لرؤية القيادة الرشيدة.

كما تم في نهاية المهرجان تكريم أعضاء مخيم الأجيال الـ11 في ختام موسمه الحالي تحت شعار «عام زايد.. تميز وإنجاز»، وتكريم أعضاء مكتبة أجيال المستقبل مع انتهاء الموسم الربيعي الأول لفعاليات المكتبة.