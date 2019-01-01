«أكوا مان» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس آنجلس - رويترز

تصدر فيلم الحركة والمغامرة «أكوا مان»، إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 51.55 مليون دولار. الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ووليام دافو، ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.

فيما جاء الفيلم الموسيقي «ماري بوبينز ريتيرنز»، في المرتبة الثانية للأسبوع الثاني، بإيرادات 28.02 مليوناً. الفيلم بطولة إيميلي بلنت، ولين مانويل ميراندا، وميريل ستريب، وإيميلي مورتيمير، ومن إخراج روب مارشال. واحتل فيلم الخيال العلمي «بامبلبي»، المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، بإيرادات 20.5 مليوناً.

الفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد، وجون سينا، ومن إخراج ترافيس نايت.

كما احتل فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس»، المركز الرابع هذا الأسبوع، محققاً 18.31 مليوناً. أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي، وبيتر رامسي، وقام بالأداء الصوتي شاميك مور، وجيك جونسون، وهيلي شتيفيلد. بينما احتل فيلم الحركة «ذا ميول»، المركز الخامس هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 11.78 مليوناً. الفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود، وبرادلي كوبر، وتايسا فارميجا.