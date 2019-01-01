شاهد كيف احتفلت دبي برأس السنة

احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2019 بعروض نارية وليزرية مبهرة ...

ألعاب نارية مبهرة في #برج_خليفة احتفالاً برأس السنة الميلادية 2019 https://t.co/XLT9TnVtRl #رأس_السنة_في_دبي تصوير- عيسى البلوشي #HappyNewYear2019 #MyDubaiNewYear #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rCTDxJbELU

#دبي تبهر العالم باحتفالات مبهرة .. كل عام وأنتم بخير #MyDubaiNewYear #رأس_السنة_في_دبي #HappyNewYear2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VFblaCiZNl

جانب من احتفالات رأس السنة في #القرية_العالمية



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#رأس_السنة_في_دبي

#HappyNewYear2019

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