شاهد كيف احتفلت دبي برأس السنة

احتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2019 بعروض نارية وليزرية مبهرة ...
ألعاب نارية مبهرة في #برج_خليفة احتفالاً برأس السنة الميلادية 2019 https://t.co/XLT9TnVtRl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#رأس_السنة_في_دبي
تصوير- عيسى البلوشي
#HappyNewYear2019
#MyDubaiNewYear
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rCTDxJbELU
#دبي تبهر العالم باحتفالات مبهرة .. كل عام وأنتم بخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#MyDubaiNewYear #رأس_السنة_في_دبي#HappyNewYear2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VFblaCiZNl
جانب من احتفالات رأس السنة في #القرية_العالمية
@GlobalVillageAE
#رأس_السنة_في_دبي
#HappyNewYear2019
#MyDubaiNewYearتصوير ــ عماد علاء الدين
حضور جماهيري غفير في منطقة #برج_خليفة في انتظار انطلاق احتفالات #رأس_السنة_في_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
تصوير - عيسى البلوشي#HappyNewYear2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/t2fUaYYIQm
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4TFu4NGpoU
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018