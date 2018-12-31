أميركا تتوج ملكة جمال العرب السبت

المصدر: دبي - البيان

تتجه أنظار العالم السبت المقبل، إلى الولايات المتحدة؛ لمشاهدة الحفل الأسطوري السنوي الذي سيقام بولاية أريزونا، لتتويج ملكة جمال العرب لعام 2019. إذ ستصل إلى الولاية بعد غد الأربعاء، السورية إيناس العوام، ملكة جمال العرب لعام 2018، قادمة من مدينة لاس فيغاس، لتتويج الملكة الجديدة.

وسيشارك في لجنة التحكيم هذا العام، د. أماني الشرقاوي، نائب رئيس المنظمة العربية الأميركية، ود. كلوديا يواكيم، أستاذ علم الاجتماع في نيويورك، الباحثة في الأعراق العربية، والمنتج العراقي، مصطفى العبدالله، وجنيفر شحود، ملكة جمال العرب لعام 2010، والفنان والمنتج الفلبيني جيين فلوريس.