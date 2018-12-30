تفاصيل الاحتفالات الرسمية بـرأس السنة في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

انطلق صباح اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الاحتفالات الرسمية برأس السنة الميلادية 2019 في دبي، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وممثلين من الدوائر الحكومية المعنية بتنظيم الاحتفالات في الإمارة.

وأكد ممثل شركة إعمار خلال المؤتمر أن احتفالات برج خليفة برأس السنة ستكون عبارة عن عرض بالألعاب النارية.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن 4 آلاف شرطي و2000 دورية جاهزة لتأمين الفعالية، وقد خصصت مسارات للعزاب وأخرى للعوائل وتم تخصيص مناطق منفصلة لهم. وأن 12 ألف كاميرا ستعمل على مراقبة وتأمين الفعالية التي من المتوقع أن يحضرها حوالي 2 مليون زائر لمشاهدة الحفل.

وسيكون هناك 25 موقع مخصص للاحتفالات في دبي يمكن للزوار زيارتها.

من جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي أنه تم تجهيز 60 نقطة للدفاع المدني وهناك خطط جاهزة للإخلاء.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن 259 سيارة إسعاف ستكون جاهزة في مختلف مواقع الاحتفالات و 150 نقطة إسعافية و 1200 مسعف سيتواجدون لتأمين الفعالية.