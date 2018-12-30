مهرجان زايد التراثي يستقبل 2019 بحفلات واستعراضات وفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

يستقبل مهرجان الشيخ زايد التراثي العام الجديد 2019 بمجموعة مثيرة من الاحتفالات والاستعراضات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، التي تضم الكثير من الفعاليات الضخمة والممتعة. تبدأ فعاليات استقبال العام الجديد في أجنحة وساحات وممرات المهرجان، المتاحة مجاناً لجميع الزوار، من الساعة 08:00 مساء يوم 31 ديسمبر الجاري وحتى منتصف الليل.

كما يقيم المهرجان لزواره في ليلة رأس السنة حفلاً غنائياً كبيراً مجانياً على المسرح المتاخم لمنطقة المنصة الرئيسة، يحييه «صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي الذي يقدم للجمهور مجموعة من أشهر وأحب أغانيه، والفنان فؤاد عبدالواحد، الذي سيتغنى بأجمل أغنياته القديمة والجديدة.

فيما يستقبل زوار المهرجان الدقائق الأولى من العام الجديد بعرض مثير للألعاب النارية سيكون الأضخم من نوعه في المنطقة، والذي من المتوقع أن يحطم الرقم القياسي العالمي في الألعاب النارية، سواء من ناحية المدة الزمنية أو المساحة أو عدد الطلقات، حيث تنطلق الألعاب النارية على طول ألف متر على الأرض ولمدة 20 دقيقة متواصلة.