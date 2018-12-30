تلفزيون دبي يواكب احتفالات الإمارات والعالم بـ2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة نقله المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2019، عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من عدة مواقع في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بالمناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية، يأتي الإعلان في إطار سعي وحرص تلفزيون دبي الدائمين على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في الإمارات.

وابتداء من مساء ليلة الغد 31 الجاري، الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات ( 18:00 بتوقيت «غرينتش»)، سيتابع الجمهور البث المشترك لقنوات تلفزيون دبي، وسما دبي، لغاية صباح (الثلاثاء مطلع يناير المقبل) الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي ستقوم قناة «دبي ون» الناطقة باللغة الإنجليزية، وقناة «دبي الرياضية»، وإذاعة «دبي» على الموجة ( 93 FM) بالانضمام للنقل المشترك مع تلفزيون دبي وقناة «سما دبي».

نقل مباشر

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات في نقل الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، من خلال جهود ما يزيد عن 200 موظف، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية، و40 كاميرا، و2 هيلوكوبتر (طائرة عمودية)؛ لرصد تفاصيل الحدث.

خدمة جديدة

ولفت المنصوري إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل في نقل وقائع احتفالات وعروض الألعاب النارية الضخمة، احتفالاً برأس السنة في برج خليفة، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وليشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ في عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأميركتين، إلى جانب احتفالات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة ومختلف إمارات الدولة؛ ليشاهد العالم الاحتفالات المبهرة التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج دبي، وليكون العالم في عدّه التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات.

«برج بارك»

وأكد المنصوري أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيوسع تغطيته لهذه الاحتفالات من خلال البث المباشر من استديوهاته الخاصة من موقع الحدث، حيث سيقوم التلفزيون بمواكبة احتفالات العام الجديد من الاستديو الخاص في منطقة «برج بارك» مساء الاثنين 31 ديسمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، مع رؤى الصبان، وأيمن قيسوني، ومجموعة من اللقاءات الخاصة مع عدد من الضيوف والنجوم أمثال يارا، وهيا عبدالسلام، وفؤاد علي، وعازف العود، صادق جعفر، في الوقت الذي ستقدم مجموعة من المذيعين الميدانيين مثل إبراهيم استادي، وفيصل صالح، وسوسن سعد، عدداً من التقارير المباشرة من مواقع مختلفة في «مول دبي»، وبرج «خليفة»، و«نخلة جميرا»، وبرج «العرب»، والقرية العالمية، وغيرها من الأماكن.

أهم الأحداث

فيما سوف يتابع الجمهور مجموعة من التقارير الخاصة حول أهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات خلال عام 2018، إلى جانب تقارير خاصة حول «عام زايد»، و«عام التسامح 2019»، إلى جانب تقرير خاص عن مشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» كونه أول فنان عربي، في حفل «أعياد الميلاد» الخيري السنوي في «الفاتيكان» بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين، كما تم إعداد تقارير فنية خاصة حول أهم الأحداث الفنية خلال العام الجاري، إلى جانب معايدات مجموعة من النجوم العرب من خلال برنامج (The Insider بالعربي).