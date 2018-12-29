نجاحات مهمة لبرنامج «ثقافية أبوظبي» في قصر المويجعي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، أخيراً، مجموعة من البرامج الثقافية التي نظمتها في قصر المويجعي في منطقة العين الذي افتتح في أكتوبر الماضي احتفاءً بالإرث الثقافي الغني للإمارة وتاريخها العريق.

وتضمنت برامج قصر المويجعي باقة من ورش العمل الأسبوعية والشهرية التي تناولت مواضيع مختلفة مثل التنقيب الأثري وفن صنع البشت الملكي، لتعريف المشاركين من مختلف الفئات العمرية على تفاصيل الحرف والتقاليد الإماراتية. كما أطلعتهم على أعمال الترميم الأخيرة التي جرت في القصر، ما ساهم في تعزيز الوعي بالمشروع نفسه.

وشهدت ورش التنقيب الأثري مشاركة الزوار في أعمال التنقيب تحت إشراف فريق متخصص بالآثار من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.