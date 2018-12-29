يسرا محنوش تحيي حفل «العويس» الفني بختام موسم 2018

المصدر: دبي ـ البيان

قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش، أول من أمس، مجموعة من الأغنيات الطربية والتراثية، في حفل ختام موسم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 2018،.

حيث غنت نحو 20 أغنية تنوعت بين تراثية وطربية لكبار الفنانين العرب على رأسهم أم كلثوم، فضلاً عن أغنيات تونسية رددها معها أبناء الجالية التونسية الذين توافدوا إلى مقر المؤسسة بدبي.

وحضر الحفل عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور محمد عبد الله المطوع، عضو مجلس الأمناء ولطفي بن عامر، القنصل العام للجمهورية التونسية في دبي، وعدد من الشخصيات الثقافية وفنانين وجمهور كبير من عشاق صوت الفنانة يسرا محنوش.