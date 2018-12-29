«ثقافة بلا حدود» تثري معارف زوار «انعكاس» و«ضواحي»

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت «ثقافة بلا حدود»، المبادرة الثقافية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، أخيراً بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية، في مهرجاني انعكاس، وضواحي، بهدف تشجيع الزوار على جعل القراءة عادة يومية.

وتضمنت فعاليات «ثقافة بلا حدود» في مهرجان انعكاس، الذي تنظمه القصباء، جلسات قرائية للأطفال، في حين وفرت مكتبة متنقلة، في مهرجان ضواحي الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، واختتم أمس.

وقالت نورا بن هدية، مدير «ثقافة بلا حدود»: «نسعى إلى تعزيز مكانة الكتاب بين أفراد المجتمع،وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القراءة وقيمتها المعرفية التي تتيح للقارئ فرصة استكشاف عوالم وفضاءات ثقافية بعيدة، وفي هذا السياق جاءت مشاركتنا في مهرجاني انعكاس وضواحي».