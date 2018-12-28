الألعاب النارية في الإمارات احتفاءً بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

على وقع الألعاب النارية التي تضيء سماء الدولة، احتفالاً بقدوم العام الجديد، يضبط الملايين حول العالم ساعتهم، في وقت تتجه أنظارهم إلى الإمارات، وما تقدمه من عروض مذهلة، باتت تمثل صناعة إماراتية بامتياز.

حيث تشكل عروض الألعاب النارية التي تنظمها الإمارات، وتحديداً في ليلة رأس السنة الميلادية، عاملاً مهماً في جذب الزوار العرب والأجانب، على حد سواء، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض، مدى العناية الخاصة التي توليها الإمارات لصناعة الترفيه.

وكعادتها، تفي الإمارات في كل عام بوعودها بتقديم أكبر وأجمل عروض الألعاب النارية، في ليلة رأس السنة الميلادية على مستوى العالم، والتي دخل بعضها سجل غينيس للأرقام القياسية، كما حدث مطلع العام الجاري، حين انتزعت رأس الخيمة، الرقم العالمي المسجل سابقاً باسم اليابان، بعد عرض أكبر مفرقعة نارية هوائية في العالم.

ولم يكن عرض رأس الخيمة للألعاب النارية، ليلة رأس السنة 2018، هو العرض الإماراتي الوحيد الذي يدخل سجل غينيس، فقد سبقته دبي في 2014، بجملة العروض المبهرة التي نظمتها آنذاك، وتابعها أكثر من مليوني شخص من مواقع مختلفة في المدينة.

إدهاش

وهذا العام، سيكون عشاق الألعاب النارية على موعد مع عروض ضخمة، يجري الإعداد لها في كافة أرجاء الدولة، فها هي دبي تستعد لإدهاش العالم بهذه المناسبة، حيث قررت شركة إعمار، تنظيم عرض الألعاب النارية في احتفالية رأس السنة في برج خليفة، ومن المقرر أن يترافق مع عناصر استعراضية جديدة، لم تستخدم من قبل.

في حين أعلنت القرية العالمية في دبي، عن نيتها تنظيم 7 عروض للألعاب النارية، بالتزامن مع دخول السنة الجديدة في 7 بلدان حول العالم، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع شعارها للموسم 23 «عالم من الاستكشاف والمغامرات والمرح»، ويتوقع أن يتابعه عشرات آلاف الضيوف، الذين سيشاركون بأجواء احتفالية، في العد التنازلي من على المسرح الرئيس للقرية.

ومن المقرر أن تدشن القرية العالمية في دبي، احتفالاتها بحلول الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، مع دخول السنة الجديدة في الصين، لتضيء سماء دبي أولى الألعاب النارية والموسيقية الخلابة، وقبل 10 ثوانٍ من حلول الساعة التاسعة مساءً، سيتم الإعلان عن دخول السنة الجديدة في تايلاند.

ومن ثم سيتم الاحتفال بدخول السنة الجديدة في بنغلادش في تمام الساعة العاشرة مساءً، من خلال عرض للألعاب النارية الموسيقية، وعند العاشرة والنصف مساءً، ستتزين سماء القرية بألوان الألعاب النارية الزاهية، مع دخول السنة الجديدة في الهند، على أن يتبع ذلك في الساعة الحادية عشرة ليلاً، الاحتفالية الخامسة مع بدء العد التنازلي لدخول السنة الجديدة في باكستان.

فيما يستعد ضيوف القرية العالمية لأضخم عروض الألعاب النارية الموسيقية، عند 12.00 منتصف الليل، للاحتفال بدخول السنة الجديدة بالإمارات، في وقت سيشارك فيه ضيوف القرية بالعد التنازلي لدخول السنة الجديدة في موسكو، وذلك في تمام الساعة الواحدة فجراً.

قصر الإمارات

أما في أبوظبي، فسيكون كورنيش العاصمة مسرحاً لعرض ألعاب نارية مبهر، يتوقع أن تدخل العاصمة أبوظبي من خلاله سجل «غينيس»، وذلك لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة «عام سعيد 2019»، في سماء العاصمة، إيذاناً بدخول العام الجديد، ويمكن للجمهور الاحتفال بالعام الجديد.

ومشاهدة عروض الألعاب النارية الأخرى التي تضيء السماء في منتصف الليل، بمناطق متعددة في الإمارة، بما فيها قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية.

واستاد هزاع بن زايد في منطقة العين، ومهرجان الظفرة في منطقة الظفرة، وبدوره، ينضم مهرجان الشيخ زايد التراثي، إلى قائمة الفعاليات التي تنظم ألعاباً نارية ليلة رأس السنة في أبوظبي، إلى جانب عروض ضوئية مائية ثلاثية الأبعاد، والليزر، والكثير من الفعاليات المخصصة لكافة أفراد العائلة.

لوحات بصرية

وفي الشارقة، تحتفل واجهة المجاز المائية، باستقبال العام الجديد، بعرض ضخم يمتد لـ 10 دقائق، يتم خلاله إطلاق الألعاب النارية من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية مُعبرة، ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى العالمية.

وكانت إدارة الواجهة المائية، قد خصصت مكتب استعلامات، لخدمة الحصول على حجوزات مسبقة في مطاعم ومقاهي الواجهة المائية، وضمان الحصول على إطلالات رائعة، لإضفاء الراحة والرفاهية على هذه التجربة المميزة، في حين تتطلع رأس الخيمة إلى دخول سجل غينيس للعام الثاني على التوالي، من خلال عرض الألعاب النارية الذي ستنظمه احتفالاً بالعام الجديد.

حيث يأتي ذلك بعد نجاحها في 2018، بالحصول على لقب أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم.

حيث انقسم العرض إلى 7 فصول، صدحت خلالها أنغام الموسيقى العالمية من تأليف 14 من أشهر الموسيقيين في العالم، فيما نجح العرض بالوصول إلى ارتفاع 1100 متر (أي 1.1 كيلومتر) من الأرض، إلى أعلى ذروة في العرض، و650 متراً من الأرض إلى المركز، وبقطر قدره 1 كيلومتر عند إطلاقها.

2020

يؤكد تقرير صدر أخيراً، عن مؤسسة تيم ليجر العالمية، المتخصصة في قطاع الاستشارات، توقع استحواذ الإمارات على 90 % من حجم سوق السياحة الترفيهية في الشرق الأوسط، بحلول عام 2020، ما يدعم توجهها العام نحو مزيد من التنويع الاقتصادي.