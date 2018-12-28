هاني شاكر ووائل جسار يفتتحان موسم «المجاز»

المصدر: الشارقة – البيان

باقة من الفعاليات المميزة، يستهل بها مسرح المجاز في الشارقة، أنشطته للعام المقبل، حيث ستكون البداية في 25 يناير المقبل، مع حفل موسيقي حي للفنان المصري هاني شاكر، وزميله اللبناني وائل جسار، اللذين يحظيان بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة، حيث سيمتعان عشاقهما والعائلات الحاضرة بباقة من أجمل وأشهر الأغاني العربية.

وقال طارق سعيد علاي، الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز: «بعد النجاح الذي حققناه في 2018، نستعد لتنظيم مجموعة استثنائية أخرى من الفعاليات المميزة لعام 2019. وسيكون أول حدث للعام الجديد عبارة عن حفل مباشر يحييه الفنان هاني شاكر، إلى جانب اللبناني المعروف وائل جسار، حيث سيقدم كلاهما تجربة ممتعة لجميع عشاق الموسيقى بأدائهما الاستثنائي.

وسنواصل تقديم فعاليات مميزة لا تُنسى ترضي ذائقة جميع أفراد العائلة، وترسخ في الوقت ذاته مكانة مسرح المجاز». ويشكل «مسرح المجاز» إحدى مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهو يشغل مساحة 7238 متراً مربعاً، تتسع لأكثر من 4500 متفرج. كما أنه يجسد رؤية القيادة الحكيمة الرامية لحفز حس ثقافي جديد، والتشجيع على تقدير الموسيقى والفنون في الشارقة.