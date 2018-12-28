«نبضات تراثية».. سلسلة ثقافية تحيي تراث الأجداد

المصدر: أبوظبي ــ البيان

في إطار سعيها لإحياء وتطوير تراث الأجداد والآباء، الذي يعد جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً مجتمعياً جديداً، تحت عنوان «نبضات تراثية».

وذلك في كافة أفرع «مكتبة» التابعة لها، والمنتشرة في أبوظبي، حيث يجمع البرنامج، الذي يستمر حتى 10 يناير المقبل، بين الأصالة والمعاصرة التي تميز الدولة، عبر سلسلة من الفعاليات المخصصة لجميع أفراد الأسرة.

يسعى البرنامج الجديد إلى غرس قيم ومفاهيم العراقة والأصالة في نفوس الأجيال المقبلة، لتمكينهم من الربط بين الحاضر والماضي، والتطلع إلى المستقبل، عبر سلسلة من الفعاليات التي تم تصميمها لتعريف الأطفال والشباب بإرث بلادهم، كما يسلط البرنامج، الضوء على أهمية قيمة القراءة في محيط الأسرة، وتقوية علاقة الوالدين بأطفالهم، في أجواء أسرية اجتماعية وثقافية تفاعلية.

وينقسم البرنامج إلى قسمين، الأول يتضمن سلسلة من ورش العمل التي تلائم كافة أفراد الأسرة، بهدف تعزيز الحس التراثي والارتباط بإرث الدولة لدى الصغار والكبار، فيما يتضمن الثاني، مسابقة بين مختلف فروع «مكتبة» التي تستضيف البرنامج، من أجل تعزيز روح المنافسة في تقديم البرنامج على أفضل وجه، وتعزيز التفاعل المجتمعي معه.

كما تتضمن الفعاليات أيضاً، مجموعة من ورش العمل في كتابة الشعر، والرسم برمال الكريغامي، وفن التشكيل بعجينة الكلينكس، وحرفة التلي باستخدام «كجوجتنا»، ورواية خروفة يدوه، واستخدام الحروف العربية في التعبير عن التراث بأسلوب فني، وفعالية رحلة في بلادي.