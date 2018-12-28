20 فناناً تشكيلياً في ملتقى إيزيس بالأقصر

المصدر: الأقصر - د ب أ

انطلقت بمدينة الأقصر بصعيد مصر، أمس، فعاليات ملتقى إيزيس الأول للفنون التشكيلية، وذلك بمشاركة 20 فناناً تشكيلياً مصرياً. وقالت شيرين النجار، رئيسة جمعية إيزيس الثقافية، المنظمة للملتقى: «إن الملتقى يهدف لاستعادة روح مصر القديمة وفنونها، برؤى تشكيلية معاصرة».

وأشارت إلى أن المحطة الأولى لالتقاء الفنانين كانت بمعبد الدير البحري الذي شيّدته الملكة حتشبسوت، في حضن جبل القرنة التاريخي، لافتة إلى أن الفنانين سيلتقون في معقل فناني مصر القديمة، في دير المدينة التي كانت مقراً لسكن الفنانين والعمال خلال عصر الرعامسة.

فيما قالت قوميسير الملتقى الفنانة التشكيلية هناء عبدالرحمن إن الملتقى يعد مناسبة لتجمع فنانين ينتمون لمدارس وأجيال مختلفة، وفرصة لتبادل الرؤى والتجارب والأفكار، بجانب استلهام الكثير من الأعمال التشكيلية، من قلب الأقصر بآثارها وبيئتها ونيلها وأهلها.

ويستمر الملتقى على مدار أربعة أيام، وتتنوع فعاليته ما بين ورش ومعارض، وجولات حرة لممارسة مختلف الفنون التشكيلية داخل المعابد المصرية القديمة، ووسط قرى البر الغربي، وعلى الشاطئ الغربي من نهر النيل الخالد.

وبحسب الفنان أحمد بدوي، فإن الملتقى يعد الأول من نوعه الذي يقام في الأقصر على المستوى المحلي، مشيراً إلى مشاركة فنانين من الإسكندرية والقاهرة وغيرها من مدن مصر.