 شاهد.. يهنىء موظفي بنك برأس السنة بمسدس - البيان

شاهد.. يهنىء موظفي بنك برأس السنة بمسدس

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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 تبحث شرطة مدينة كراسنودار جنوبي روسيا عن رجل مسلح دخل أحد مصارف المدينة وهنأ موظفيه بعيد رأس السنة وهو مشهر سلاحه من دون أن يصيبهم بأذى.

وسجلت كاميرا مراقبة مثبتة داخل المصرف، المسلح غريب الأطوار وهو يشهر جسما على شكل مسدس.

وقالت الشرطة إن الرجل لم يهدد الناس بالمسدس ولم يوجه أي مطالب لموظفي المصرف، بل قال جملة وحيدة قبل أن يغادر المكان، وهي: "أهنئكم بعيد رأس السنة".

وتعمل الشرطة حاليا على تحديد هوية الرجل، بحسب "روسيا اليوم".

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