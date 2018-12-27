«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع الترجمة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس، القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها 13، والتي اشتملت على 12 عملاً تم اختيارها من أصل 107 أعمال تقدمت إلى الجائزة، وهي مترجمة من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وينتمي أغلب مترجميها إلى مصر والمغرب ولبنان والسعودية وتونس.

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وضمت الترجمات من الإنجليزية 7 أعمال هي: «مسارات القصيدة العربية المعاصرة» تأليف محسن جاسم الموسوي، وترجمة أحمد بوحسن من المغرب صادر عن دار توبقال للنشر 2017.. وكتاب «هل بعض اللغات أفضل من بعض؟» تأليف روبرت وليم ديكسون وترجمة حمزة بن قبلان المزيني من السعودية من منشورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2018..

وكتاب «ثلاث مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية» تأليف فيليب مانسيل وترجمة مصطفى قاسم من مصر من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 2017..

وكتاب «المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة» تأليف كارل بوبر وترجمة نجيب الحصادي من ليبيا صادر عن جداول للنشر والترجمة والتوزيع 2018.. بالإضافة إلى «العنف: مختارات فلسفية» تأليف فيتوريو بوفتشي وترجمة ياسر قنصوه من مصر وصادر عن المركز القومي للترجمة 2017..

وكتاب «نظرية في العدالة» تأليف الفيلسوف جون رولز وترجمة رضوان العيادي من المغرب من منشورات دار الكتاب الجديد المتحدة 2018.. وكتاب «الجين - تاريخ حميم» تأليف سيدهارتا موكرجي وترجمة إيهاب عبد الحميد من مصر وصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الأعمال المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية فضمت 3 أعمال هي: كتاب «أصول التأويلية» تأليف جورج غوسدورف وترجمة فتحي إنقزو من تونس من منشورات مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 2018..

وكتاب «بحر الخلفاء - تاريخ المتوسط الإسلامي من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر ميلادي» تأليف كريستوف بيكار وترجمة الدكتور جان جبور من لبنان وصادر عن المكتبة الشرقية 2018.. وكتاب «ما هو النقد؟ تليه نصوص حول ثقافة الذات» من تأليف ميشيل فوكو وترجمة محمد أزويتة من المغرب من منشورات أفريقيا الشرق 2018..

بالإضافة إلى ترجمتين من الألمانية إلى العربية وهما: «اليهود العرب في إسرائيل - رؤية معرفية» تأليف د. عمر كامل وترجمة الدكتورة شيرين القباني من مصر من منشورات مكتبة الإسكندرية 2018..

و«تاريخ علم الكلام الإسلامي من النبي محمد حتى الوقت الحاضر» تأليف تيلمان ناغل وترجمة محمود كبيبو من ألمانيا من منشورات شركة دار الوراق للنشر 2018. يذكر أنه تم الإعلان عن القوائم الطويلة لفروع «الفنون والدراسات النقدية» و«التنمية وبناء الدولة» و«الآداب» و«أدب الطفل» و«المؤلف الشاب» خلال الأسابيع الماضية.