حسين الجسمي يشدو في «دبي أوبرا» الليلة

بعد أن حطّ في الفاتيكان، كأول فنان عربي يشارك في النسخة 26 من حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي، الذي يشارك فيه ثلة من نجوم العالم، يطل الفنان حسين الجسمي الليلة على مسرح «دبي أوبرا»، ليقدم أمسية غنائية طربية، بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وبدعم من مؤسسة المهرجانات والتجزئة في دبي.

ويتوقع أن يقدم الجسمي، خلال الأمسية، مجموعة متنوعة من أغنياته المشهورة، التي تتنوع في أساليبها وألوانها الموسيقية، وتأتي هذه الأمسية التي يختتم فيها الجسمي نشاطه الفني لعام 2018، في وقت احتفل فيه بوصول أغنيته «أحبك» 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب». وقال الجسمي في تغريدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

«100 مليون شكراً من القلب.. ونحمد الله على النجاح والتوفيق»، مرفقاً تغريدته بمقطع من أغنيته «أحبك» التي أطلقها خلال حفل رأس السنة الميلادية 2018، وقد حققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً واسعاً، وتحديداً في النصف الأول من العام الجاري، لتتصدر قائمة الأعمال الخليجية بملايين المشاهدات.

يذكر أن الجسمي كان قد طرح أخيراً أغنيةً باللون العراقي، حملت عنوان «اجا الليل»، وأغنية أخرى بعنوان «سادتي»، وهي من ألحانه، ما يؤكد تميُّزه في الأغنية المنفردة. دبي ـ البيان