شاهد.. سانتا كلوز الرمال والقوارير

المصدر: البيان الالكتروني

بمناسبة احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد، أبدع نحات هندي في مدينة بوري شرق الهند، عملا فنيا تمثل في في تمثال على هيئة سانتا كلوز مستخدما الرمال والقوارير البلاستيكية.

وبالرغم من أن المسيحيين يشكلون أقل من 3% من سكان البلاد في الهند، الذين يصل عددهم إلى المليار تقريبا، إلا أن الاحتفال بهذه المناسبة شائع، من خلال بعض الطقوس كقوالب الكيك والشموع وأشجار الكريسمس المضاءة وتبادل الهدايا بين أفراد العائلة والأصدقاء، وفق "يورونيوز".