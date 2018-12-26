واجهة المجاز تنير سماء الشارقة احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.

وسيكون الزوار عشية رأس السنة يوم الإثنين 31 ديسمبر على موعد مع تجربة فريدة يشهدون خلالها عروضاً مدهشة للألعاب النارية لمدة 10 دقائق سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية معبرة ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى العالمية.

وقالت مروة عبيد الشامسي، المدير العام لواجهة المجاز المائية: "نظراً لما شهدته احتفالات رأس السنة من إقبال واسع من الجمهور في السنوات السابقة، تقدم واجهة المجاز هذا العام لزوارها برنامجاً ترفيهياً خاصاً يتضمن العديد من الفعاليات الحماسية، كما يمكنهم الاستمتاع بتناول العشاء تحت سماء الشارقة الباسمة في أي من المطاعم المتميزة في الواجهة المائية".

ودعت الشامسي الزوار للاستفادة من الخدمات الخاصة بليلة رأس السنة والحضور عند الساعة الثامنة والنصف مساءً لتفادي الازدحام المروري، موضحة أن الواجهة خصصت مكتب الاستعلامات لخدمة الحصول على حجوزات مسبقة في مطاعم ومقاهي الواجهة المائية لضمان الحصول على إطلالات رائعة، فضلاً عن حجز مواقف للسيارات، وذلك لإضفاء الراحة والرفاهية على هذه التجربة المميزة وإرضاء محبي الواجهة القادمين من الإمارات والمدن البعيدة.

تمتاز واجهة المجاز بموقع استراتيجي إذ تحيط بها العديد من المواقع السياحية والترفيهية في الإمارة مثل جزيرة النور وجزيرة العلم، وكورنيش بحيرة خالد، والتي تتمتع بأفضل الإطلالات ما سيتيح للعائلات والزوار فرصة متابعة العروض ومختلف الأجواء الاحتفالية في الشارقة.