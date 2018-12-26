«الملكة» يجمع فتحي عبدالوهاب وياسمين عبدالعزيز في رمضان

المصدر: القاهرة - جنا حماد

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان فتحي عبدالوهاب، حيث يشارك في بطولة مسلسل «لمس أكتاف» مع الفنان ياسر جلال، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في يناير المقبل، بعدما ينتهي مخرج العمل حسين المنباوي من معاينة أماكن التصوير، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.

ويشارك فتحي عبد الوهاب أيضاً في بطولة مسلسل «الملكة» المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ليجسد دور البطولة أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويقرأ فتحي حالياً السيناريو تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي على بطولة المسلسل، حيث انتهى مؤلفوه من كتابة 20 حلقة من أحداث العمل الذي يخرجه حسام علي.

كان آخر ظهور لفتحي عبدالوهاب في الدراما من خلال مسلسل «عوالم خفية» من بطولة النجم عادل إمام، وشارك في بطولته كذلك رانيا فريد شوقي، وأخرجه رامي إمام.