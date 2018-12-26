خولة السويدي في ضيافة «شما للفكر والمعرفة»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضاف مجلس شما محمد للفكر والمعرفة في منطقة العين، مساء أول من أمس، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، في إطار ندوة ثقافية برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أستاذة جامعية في كليات التقنية العليا بالعين، حضرتها عضوات المجلس، وتمت فيها مناقشة كتاب «لماذا نحب؟» لخبيرة العلوم الإنسانية هيلين فيشر، ومناقشة كتاب «الطريق إلى الحب» للمؤلف ديباك شوبرا. إضافة إلى قيام موزة القبيسي بدورة تدريبية حملت عنوان «روح الحب».

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بحضور الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي وقالت: «إن وجودها يعد أكبر طاقة حب بل هو قمة الحب. وهي شخصية إماراتية بارزة تسمو في مجال الثقافة.

كما أنها شاعرة أصيلة تحفل قصائدها بالكثير من الأحاسيس الجميلة التي تعكس صفاء ولائها وحبها لوطنها. ولها أيضاً قصائد مفعمة بحب أم الإمارات ولما يشهد لها من رسائل حماسية تشحذ الهمم وتزرع الحماسة والأمل فكانت أشعارها نبراساً يضاء به في جميع المناسبات».

فيما قالت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: «سعيدة جداً بوجودي في مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، فالشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان هي أول من أسس مجلساً نسائياً يصدح بالثقافة والمعرفة في الإمارات. كما أنها شخصية تشع بالطاقة الإيجابية، وهي تتميز بالتواضع والأخلاق والثقافة».