«أكوا مان» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد «أكوا مان» إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع محققاً 67 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد «عودة ماري بوبينز» في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير، ومن إخراج روب مارشال. واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد «النحلة الطنانة» المركز الثالث بإيرادات بلغت 21 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا، ومن إخراج ترافيس نايت. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس» من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققاً 17 مليون دولار.