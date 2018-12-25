«انعكاس» يحتفي بثقافة الشرق وحضارته الفنية

المصدر: الشارقة - البيان

في مشهد فني يمزج ما بين الفنون الإسلامية والهندسة الوصفية، قدّمت الفنانة دانة عورتاني ورشة عمل بعنوان «رسم الأشكال الهندسية»، ضمن فعاليات مهرجان «انعكاس» الفني الأول من نوعه في الشارقة، الذي تنظمه القصباء.

وخلال الورشة عملت دانة عورتاني على إظهار الجوانب الأساسية في ممارساتها الفنية، التي تعتمد على الأشكال الهندسية التي تدمج الخطوط المستقيمة والدوائر، حيث بيّنت للمشاركين الخطوات والنقاط الأساسية التي تنطلق منها للتخطيط للوحاتها الفنية، وتخيّل المادة التي يراد ترجمتها على الورق الأبيض، إلى جانب توضيح الدور الذي يلعبه تداخل الدوائر والأشكال الهندسية بعضها ببعض لإنتاج مادة فنية مشبعة بالأبعاد الجمالية.