سرق سيارة .. ثم اتصل بالشرطة لإخراجه منها

المصدر: د ب ا

اضطر لص كان يحاول سرقة سيارة في مدينة تروندهايم بالنرويج للاتصال بالشرطة لنجدته بعدما علق بداخل السيارة التي كان يحاول الاستيلاء عليها.

وأفادت الشرطة اليوم الاثنين بأن شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها، وعندما اكتشف أنه غير قادر على الخروج منها، اتصل بالشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة.

وقالت الشرطة في تغريدة إن سيارة دورية وصلت وحررته ثم قبضت عليه ووضعته في الحجز.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إيب كيمو، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن آر كيه): "نظرا لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلبا للمساعدة".

وأضافت الشرطة أن سارق السيارة الفاشل يبلغ من العمر 17 عاما.