8 عناصر إماراتية مسجلة في «اليونيسكو» تزخر بالحياة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

ينبض مهرجان الشيخ زايد التراثي بعناصر التراث الإماراتية الـ8 التي تم تسجيلها في منظمة «اليونيسكو»، فالمهرجان المستمر بالوثبة لغاية 26 يناير المقبل، بعنوان «الإمارات ملتقى الحضارات» يعرض الفنون الشعبية كفن «الرزفة» و«العيالة»، إضافة إلى «الصقارة» و«السدو» والقهوة والمجالس العربية وغيرها، وهي الفنون التراثية التي كانت في صلب اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، كما يجدد المهرجان بكل دوراته العرفان بالدور المحوري الذي قام به الوالد المؤسس للحفاظ على الموروث الإماراتي وتقديره للتراث العالمي.

منصة

تتمثل رسالة «الإمارات ملتقى الحضارات» من خلال جمع 14 معلماً ثقافياً عالمياً، من بينها برج خليفة بدبي، كما توجد شواهد وآثار من مئات السنين لحضارة الإمارات، بينت للعرض خلال فترة المهرجان، لتمثل مختلف الحقب الزمنية على الامتداد الجغرافي للدولة، ما يؤكد عمق الامتداد التاريخي لحضارة الإمارات.

ويحتفي المهرجان بالإرث الثقافي للدولة، ويسلط الضوء على التنوع الغني للتقاليد المحلية، ويوفر منصة تثقيفية لتعزيز مسيرة التنوير الثقافي. ويظهر ذلك بقوة عبر مفردات التراث بمشاركة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، التي تحرص على الترويج للتراث الإماراتي، بهدف التعريف بأنواع التراث الإماراتي للجيل الجديد عن حياة الآباء والأجداد.

ويبدو الإقبال والتفاعل واضحاً من خلال الاستماع إلى أهمية «الصقارة» في الإمارات، وتعريف الزوار على نوعية الصقور والتقاط الصور التذكارية معها، بينما تظهر «البوسترات» الكبيرة أهمية «الصقارة» عبر شرح معنون بـ«الصقارة تراث إنساني حي»، يبين أن الإمارات تقدمت بملف دولي مشترك مع 18 دولة أخرى وتم تسجيل «الصقارة» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية «اليونيسكو» في نوفمبر 2012 وأعيد تسجيله في ديسمبر 2016.

مشاركة مختلفة

تأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدورة المهرجان الحالية، مختلفة كلياً عما سبق من مشاركات، حيث تم تصميم وبناء الجناح على الطراز المعماري القديم، الذي يجسد العمارة الطينية وبيوت أهل الواحات، ومن خلال توزيع الحرفيات الإماراتية اللواتي يمارسن مهناً مثل «السدو» وصناعة «الخوص» من سعف النخيل، ومن ورائهن توزعت لوحات تبرز العناصر التراثية الأخرى التي تم تسجيلها في «اليونسكو» مثل الأفلاج، حيث تبين أن التقاليد الشفهية والمعارف والمهارات المتعلقة بتشييد وصون نظام شبكة الري التقليدية ملف تقدمت به الإمارات يوم 31 مارس 2017 للتسجيل بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

ويقدم الجناح عروضاً لفرق الفنون الشعبية التي تؤدي عشرات العروض الحية من «رزفات العيالة والحربية والربابة والشلات» من 04.00 عصراً طوال أيام المهرجان.

وفي الجناح يعمل القائمون في ركن المجلس على تعريف الزوار بمراحل تحضير وتقديم القهوة العربية التي تم تسجيلها في «اليونيسكو»، ما يجعل المكان يمثل تجربة حقيقية لكل ما يميز الإمارات من عناصر.

زيارات

يفتتح المهرجان أبوابه للجمهور من 04.00 عصراً لغاية 10.00 مساءً، وتمدد إلى 11.00 مساءً أيام العطل، كما سيخصص المهرجان آخر 3 أسابيع فترة صباحية للزيارات المدرسية.