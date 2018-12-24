شاهد.. سائق يطير بسيارته!

المصدر: البيان الالكتروني

شهد مدخل نفق في إحدى طرق سلوفاكيا السريعة حادثاً يبدو لمن يشاهده للوهلة الاولى أنه مشهد من أحد أعنف أفلام هوليوود.

الحادث وعلى الرغم من خطورته، تكمن السائق المتهور البالغ من العمر 44 سنة حسب ما ذكرت "روسيا اليوم" من النجاة بأعجوبة، ولم يصب إلا بكدمات خفيفة، حيث قفزت به السيارة عن سياج دفعها إلى الأعلى كالمنجنيق.

وأرجعت الشرطة المحلية سبب الحادث إلى ارهاق السائق وعدم تمتعه بساعات نوم كافية، وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات أنه لم يكن تحت تأثير الحكول.