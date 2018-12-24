المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية بدورتها الثانية للموسم (2018 ـ 2019). إذ تأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، وإثراء للأدب الخليجي الحديث.

وتنطلق الجائزة من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف إثراء الحياة الثقافية في المنطقة بالبحوث والدراسات الأدبية بين ذوي الخبرات والتجارب الأدبية الإبداعية لتحقيق التميز والتفرد، وكذلك العناية بأدب الطفل لأهميته في تنمية الشخصية المستقبلية للمجتمع.