يحتال على مدرسة بمليوني دولار ليشتري ساعات رولكس وسيارة (BMW)

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن أحد سكان فلوريدا الأميركية من خداع مدرسة في تكساس وحصل منها على مبلغ مليوني دولار ليشتري به ساعات رولكس وسيارة بي أم دبليو، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وقد نقلت شبكة "ان.بي.سي" الإخبارية أن السلطات أعلنت عن توقيف الرجل ويدعى دونالد هوارد كونغرايت (61 عاماً) بعد إدانته بتهمة الاحتيال الالكتروني. وهو الآن قيد الحبس بانتظار ترحيله إلى تكساس.

وتشير التحقيقات الى أن مدير مدرسة كراولي في تكساس، تلقى رسالة إلكترونية في شهر أكتوبر الماضي من شخص يعمل في شركة بناء. وقال هذا الرجل في رسالته إن الشركة ترغب بإعلام المدرسة والحي بمعلوماتها المصرفية الجديدة.

وبما أن المدرسة كان يتوجب عليها تسديد مبالغ للشركة، فقد قام أحد مسؤوليها بتحويل مبلغ خمسمئة ألف دولار الى حساب الشركة "الجديد". وبعدها أُرسِل إليه مبلغٌ آخر بقيمة 1.4 مليون دولار.

وبعدما اكتشف المسؤولون المعنيون عملية الاحتيال، تقدموا بشكوى ضد المشتبه به وبدؤوا في مراجعة ملابسات الحادثة.