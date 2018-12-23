7 عروض ألعاب نارية ليلة رأس السنة في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

تستعد القرية العالمية في دبي لاستضافة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، تشمل 7 عروض للألعاب النارية، بالتزامن مع دخول السنة الجديدة في 7 بلدان حول العالم، وذلك انسجاماً مع شعارها للموسم 23، عالم من الاستكشاف والمغامرات والمرح، وبحضور عشرات آلاف الضيوف، الذين سيشاركون بأجواء احتفالية بالعد التنازلي من على المسرح الرئيس للقرية.

وتدشن الاحتفالات منذ 08.00 مساءً بالتوقيت المحلي، دخول السنة الجديدة في الصين، لتضيء سماء دبي أولى الألعاب النارية والموسيقية الخلابة، وقبل 10 ثوانٍ من حلول 09.00 مساءً، دخول السنة الجديدة في تايلاند، ومن ثم سيتم الاحتفال بدخول السنة الجديدة في بنغلادش 10.00 مساءً، من خلال عرض للألعاب النارية الموسيقية، وعند 10.30 مساءً، تتزين سماء القرية بألوان الألعاب النارية الزاهية، مع دخول السنة الجديدة في الهند.

ويتبع ذلك الاحتفالية الـ5 في 11.00 مساءً، مع العد التنازلي لدخول السنة الجديدة في باكستان، ويستعد بعدها ضيوف القرية العالمية لأضخم عروض الألعاب النارية الموسيقية، عند 12.00 منتصف الليل، ودخول السنة الجديدة في دولة الإمارات.

وسيشارك الضيوف بالعد التنازلي لدخول السنة الجديدة في موسكو، في 01.00 فجراً، لتنضم القرية العالمية لمجموعة من المواقع الكبرى في دبي لتدشين عام 2019.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: فخورون بكوننا الوجهة الرائدة والمفضلة لدى العائلات للاحتفال بليلة رأس السنة. فاحتفالاتنا ستكون الأضخم من نوعها، والأكثر حماساً وتشويقاً لجميع أفراد العائلة، لنلبي تطلعات ضيوفنا، ونسهم في نشر السعادة بينهم، بينما ندخل في العام الجديد.