«الإمارات هذا المساء» و«سرى الليل» جديد سما دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت قناة سما دبي، إطلاق برنامجيها الجديدين «الإمارات هذا المساء» و«سرى الليل»، ابتداء من مساء اليوم، وعلى مدار الأسبوع، مع نخبة من مذيعي القناة.

وأكد حامد بن كرم مدير أول برامج بالإنابة، إدارة القنوات المحلية، أن إطلاق البرنامجين الجديدين، يأتي في إطار سعي قناة سما دبي، إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني والنهضة الاقتصادية والحضارية، التي تشهدها إمارة دبي، وبقية إمارات الدولة، والترويج لهذه الإنجازات، من خلال مجموعة البرامج الجديدة، من دون إغفال الجانب الحضاري المتمثل بإمارة دبي، الفسحة التي تلتقي فيها كل الثقافات والإبداعات العربية والإنسانية، مع التركيز على جميع الفئات العمرية، في الوقت الذي استطاعت الكفاءات الوطنية العاملة في القناة، ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، مجدداً التأكيد على استمرار سما دبي في دعم المنتج الإماراتي التلفزيوني، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية، لتكون الشاشة العاكسة لدولة الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، وبما يتوافق وخطها الوطني والاجتماعي، الذي يعكس النهضة الحضارية والبنية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة.

حيث لاحظ الجمهور من خلال الدورة الجديدة، التطور والتميز الذي أدخل على الشكل وديكورات البرامج الجديدة، كذلك المحتوى في الإعداد، واختلاف الصورة أيضاً، ونواحي التشويق في الإعلانات والخدمات التلفزيونية المقدمة من خلال شاشة سما دبي.

على مدار الأسبوع

ويهتم «الإمارات هذا السماء»، كبرنامج مسائي يومي، بعرض الأخبار المحلية على مستوى إمارات الدولة، وتناول أبرز الفعاليات الجارية على مدار اليوم، من خلال التركيز على أهم الموضوعات على الساحة المحلية في مختلف المجالات، وذلك بأسلوب سريع وسلس، متضمناً العديد من التقارير والمقتطفات المصورة من قلب الحدث، وهو من تقديم كل من المذيعين: ديالا علي، رافد الحارثي، سامية مراد، علي حسن.

ويعتبر «سرى الليل»، برنامجاً تفاعلياً بالدرجة الأولى، من تقديم الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، يشبه في محتواه ما يتداوله الناس من أحاديث وأفكار في حياتهم اليومية، وما يمارسونه من نشاطات واهتمامات تتسم بالعفوية والبساطة، وذلك بعد أن تم ربط حلقاته الخمس على مدار الأسبوع بثيمة معينة، إلى جانب فقرات ثابتة.

حيث تركز حلقة بداية الأسبوع على تنمية قدرات الفرد والارتقاء بتفكيره، من خلال استضافة أحد الخبراء والمختصين في مجالات الصحة البدنية والسلوكية، وتختص حلقة الاثنين، بالتواصل الرقمي مع الجمهور، من خلال فقرات تعتمد بالدرجة الأولى على مشاركاتهم وآرائهم.

في حين تم تخصيص حلقة الثلاثاء لمجموعة من التقرير الخارجية «خارج الصندوق»، إلى جانب استضافة شخصية ذات تاريخ وبصمة في مجالها، ضمن فقرة «خطوة عزيزة»، أما حلقة الأربعاء، فتتولى عرض آخر المستجدات الفنية المحلية والعربية والعالمية، مع فقرة خاصة للعودة إلى الفن في الزمن الجميل، وفقرة خاصة للمواهب الشابة.

وصولاً إلى حلقة نهاية الأسبوع، التي تتميز بمواكبتها لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع.

توقيت

يبث برنامج «الإمارات هذا المساء»، من الأحد إلى الخميس، ابتداء من الساعة 20.00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 16.00 بتوقيت «غرينتش»، والإعادة الساعة 13.00 اليوم التالي، في الوقت الذي تم تحديد موعد بث برنامج «سرى الليل» من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من الساعة 23.30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.