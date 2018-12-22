شاهد.. شرطي متقاعد ينقذ طفلاً يهمّ بلعب الكرة في طريق سريع

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

أنقذ شرطي متقاعد طفلاً من الموت في مدينة توستين بولاية كاليفورنيا الأميركية كان بصدد البدء في لعب كرة القدم على حافة طريق سريع.

ومن حسن الصغير، الذي لا يتعدى سنه السنوات الأربع، أن الشرطي المتقاعد داريل بونغ كان مارا بالصدفة بهذا الطريق، فلمحه وهو يهمّ بدحرجة الكرة وتنطيطها في الطريق.

وعن ذلك يقول داريل: لقد وصلت من حسن حظه في الوقت المناسب، وانتظرت وصول أحد والديه لأخذه من هنا، وقد قمت بتنبيهه ببوق السيارة، ولمحت مجموعة من الآباء في الطرف الاخر من الطريق، وحاولت لفت انتباههم للطفل، من دون أن أخيفه.

وعندما لم ينتبه أحد للأمر، تقدم الشرطي داريل بونغ أكثر من الطفل، ليبدأ الصغير في التحرك، لكن الشرطي المتقاعد قام بمسكه في لحظة الصفر، وينقذه من كارثة ويسلمه لرجل قام باسترجاعه.

شاهد.. شرطي متقاعد ينقذ طفلاً يهمّ بلعب الكرة في طريق سريعhttps://t.co/KQkOyIVXqV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UNRXUTgirU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨