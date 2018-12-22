قصر المويجعي إرث ثقافي وتاريخ عريق

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أخيراً، فعاليات الجولة التعريفية التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي بقصر المويجعي بمنطقة العين.

وتخللتها محطاتٍ عدة في جامعات ومدارس ومؤسسات وهيئات حكومية، وخاصة في العاصمة أبوظبي.

ونجحت الجولة التي نظمتها دائرة الثقاقة والسياحة – أبوظبي احتفاءً بتراث قصر المويجعي في تحقيق أهدافها المرجوة لتسليط الضوء على هذا المعلم التاريخي البارز الذي يحتوي على معرض للصور الفوتوغرافية التاريخية، وشاشات رقمية تفاعلية تسرد تاريخ المبنى وقيمته ومكانته.

والتاريخ الأثري لمنطقة العين. كما شهدت الجولة تحضيرات مكثفة وجهوداً دؤوبة بذلها فريق كبير ضم نخبة من الخبراء، من بينهم علماء آثار وخبراء صيانة الآثار والترميم، ومؤرخون، وقيّمو معارض.

محطة أولى

وشكّل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المحطة الأولى التي قدّم فيها فريق العمل معلوماتٍ عن كنوز المتحف، حيث اطلعَ أعضاء المركز على الأهمية التاريخية التي يحملها متحف قصر المويجعي في الإمارات. ومن ثم عُرضت مجموعةٍ من الأفلام القصيرة التي تكشف عن تاريخ قصر المويجعي.