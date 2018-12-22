7 عروض ولجنة تحكيم من الأطفال في «الإمارات لمسرح الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت مساء، أول من أمس، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، ويحتضنه قصر الثقافة في الشارقة، حيث يستمر حتى 27 من الشهر الجاري، متضمناً 7 عروض متنوعة تتنافس في دورة المهرجان هذا العام.

وقد حضر حفل انطلاق المهرجان إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، وأحمد الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والعرب، واستهلت الانطلاقة بتقديم فيلم توثيقي عن تاريخ المهرجان وأهم محطاته وإنجازاته.

وكرم إسماعيل عبد الله بصحبة بورحيمة والجسمي، شخصية المهرجان في هذه الدورة، الفنان القدير حميد سمبيج، صاحب التاريخ المسرحي الطويل الذي كلل بآثار فنية بارزة في تاريخ المسرح الإماراتي، إذ جمع سمبيج بنشاطه المسرحي بين تجاربه الميدانية والدراسة الأكاديمية، فهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح من مصر..

وتابع وحضر معظم المهرجانات المسرحية المحلية، وقد مارس أنشطة فنية متعددة، في التمثيل الدرامي أو الإخراج في المسرح الجامعي، وتلقى عدة تكريمات في مهرجانات وطنية كبيرة، ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: الله يكون في العون، مأساة بائع الدبس الفقير.كما أعلن خلال حفل الافتتاح عن فوز فرقة مسرح رأس الخيمة بجائزة الفرقة المسرحة المتميزة في هذا العام.

وهي الجائزة التي تقدمها الجمعية لأحسن فرقة. وأعلن عن أسماء لجنة التحكيم، وهم: د. حبيب غلوم ومحمد سعيد السلطي وسمير خوالدة ومحمد الغص وعدنان سلوم. وكذلك أعلن عن لجنة تحكيم من الأطفال: الريم عبدالله سيف الشامسي، سارة طاهر محمد عبد الله، شهد محمد حسن آل علي.

وتعاين لجنة التحكيم سبعة عروض تتنافس على جوائز هذه الدورة، وهي: مسرحية «مملكة الفئران» لمسرح الفجيرة، «مدينة الألوان» لمسرح دبي الشعبي، «أكوانيا» للمسرح الحديث بالشارقة، «المهرجان» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، «آرتف» لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون، «اللعبة» لمسرح بني ياس، «مصنع البطاطا» لمسرح دبي الأهلي.

«اللعبة» الذكية

وتمثل عرض الافتتاح بمسرحية «اللعبة»، وهي من إنتاج مسرح بني ياس، وتأليف وإخراج الفنان مرعي الحليان، ونجح فيها الحليان في إيصال أفكار التعاون والمحبة والعطف وغيرها من المعاني الإنسانية الجميلة إلى الجمهور، وخاصة الأطفال، عن طريق عرض متميز في كل جوانبه.







