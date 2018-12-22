«انعكاس» ثقافات العالم في القصباء

المصدر: الشارقة - البيان

إبداعات فنية من مختلف ثقافات العالم، حملها المهرجان الفني «انعكاس» الأول من نوعه في إمارة الشارقة، الذي انطلق مساء أول من أمس، في القصباء، الوجهة السياحية العائلية الترفيهيّة الأبرز في الإمارة.

وشهد المهرجان الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، حضوراً جماهيرياً كبيراً في أيامه الأولى من مختلف الجنسيات والأعمار الذين جاؤوا ليستمتعوا بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض والورش التفاعلية التي تعرض في جميع ردهات القصباء. وقدم المهرجان في اليوم الأول، ورشة فنية حول صناعة الروبوتات وآلية عملها وأهميتها في المستقبل، نظمتها مؤسسة ستيما.

كما عقدت ثقافة بلا حدود جلسات قرائية وورشاً تفاعلية للأطفال. وعلى مسرح القصباء عرضت القنصلية العامة الأميركية فيلم ديزني، ثم عرضت فيلماً آخر من إنتاج هوليوود، وشهد العرضان تفاعلاً كبيراً من قبل عشاق الفن الهادف.