«شارلوك هولمز» في قالب كوميدي

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

يلتئم شمل الممثلين الكوميديين ويل فاريل وجون سي. رايلي، على الشاشة الفضية مرة أخرى، بنهاية العام في فيلم «هولمز وواطسون»، وهو فيلم ساخر عن القصص الشهيرة للمحققين البريطانيين الأسطوريين.

وتدور أحداث الفيلم حول شارلوك هولمز (فاريل) وشريكه الدكتور واطسون (رايلي) اللذين يسعيان للتصدي لمخطط لاغتيال الملكة فيكتوريا. ويتبنى الفيلم نبرة مختلفة تماماً عن القصص البوليسية الكلاسيكية التي ألفها سير آرثر كونان دويل.

وأضاف: «فيلم هولمز وواطسون يتضمن بعض النكات الذكية، لكنه يتضمن أيضاً كوميديا المواقف وبعض النكات التي ستجعلكم تحمرون خجلاً». وسبق أن عمل فاريل ورايلي معاً في فيلم «الأخوان غير الشقيقين» وفيلم «ليالي تالاديجا». وعبر رايلي عن أمله في أن يلقى الفيلم إعجاب محبي هولمز.