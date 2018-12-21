«زايد للكتاب» توعّي الأطفال بقيم التسامح والحوار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب بالتعاون مع مكتبة المجرودي فعالية «رواية قصة للأطفال» ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها الجائزة لدعم أدب الطفل والناشئة وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة وذلك في 27 ديسمبر الحالي بفرع مكتبة المجرودي في جميرا دبي.

رؤية حكيمة

وقال د.علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب «تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخصيص عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح وأهمية مساهمة الدولة في بناء مجتمعات تعتمد التسامح والحوار منهجاً، نواصل من خلال جائزة الشيخ زايد للكتاب ونحن على أعتاب العام الجديد 2019 تجسيد هذه الرؤية الحكيمة من خلال أنشطة الجائزة الثقافية داخل وخارج الدولة».

وقالت إيزابيل أبو الهول الشريك المؤسس لمكتبة المجرودي، إن الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خطط لضمان أن تبقى القراءة والأدب عاملاً مهماً في الثقافة عندما تم تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب في عام 2006 والتي شملت جائزة أفضل كتاب لأدب الأطفال والتي تعتبر علامة واضحة على رؤيته العميقة.