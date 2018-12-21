فعاليات متنوعة في»السمالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم ملتقى السمالية الربيعي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، فعاليات أسبوعه الأول، فيما تتواصل فعاليات أسبوعيه الآخرين ببرامج وأنشطة مزدحمة بالفعاليات، التي تتوزع ما بين جزيرة السمالية.

وعدد من مرافق النادي ..التي ستشكل وجهة لرحلات الطلبة إليها، فبعد استكمال التسجيل وتشكيل الفرق وتوزيع المجموعات للطلبة المشاركين في الملتقى، استقبلت جزيرة السمالية في الأسبوع الأول من الملتقى طلائع المشاركين من الطلبة الذكور من عدد من المراكز التابعة للنادي في كل من أبوظبي والسمحة والوثبة، إلى جانب استقبالها عدداً من الأسر من ذوي الطلبة المشاركين، في الوقت الذي تواصل فيه الجزيرة احتضان معسكر السباحة الداخلي لفريق السباحة في النادي.