«دبي للثقافة» تُثري معارف الطلبة بـ«مخيم الشتاء»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت إدارة المكتبات العامة في هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، أن مخيمها الشتوي لهذا العام الذي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري في مكتبتي «الطوار» و«المنخول»، في الفترة المسائية من الساعة 3.30 وحتى 7.00 مساءً.

وسيكون البرنامج موجهاً للأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشرة، وسيشتمل على دورات تدريبية متخصصة ومبتكرة، تركز على التطور التكنولوجي، فضلاً عن مواكبتها للتوجهات الحديثة للذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والإبداع والابتكار.

وقالت د. حصة بن مسعود، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»: «يسرنا إعلان نسخة مخيم الشتاء للعام الجاري بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول؛ إذ نسعى إلى توفير أجواء مليئة بالمتعة والفائدة لأطفالنا، حيث تساعدنا هذه الأنشطة على استقطاب المواهب الأدبية والفنية اللامعة ثم استكشافها، لمساعدتها على التطور المستمر.

حيث نسهم في صقل مهاراتهم، من خلال الاستغلال الأمثل لإجازتهم المدرسية، والانخراط في طيف متنوع من الفعاليات في أجواء آمنة ومناسبة لهذه الفئة العمرية».

إضافة إلى ذلك، سيقوم المشرفون على مخيم الشتاء بإعداد ورش عمل فنية وعلمية متنوعة، إلى جانب الورش والأنشطة القرائية المختلفة وسرد القصص. وفضلاً عن دور هذه الأنشطة المتنوعة في حفز الأطفال على تبني القراءة كعادة مستمرة في حياتهم اليومية، ستسهم أيضاً في تطوير مهارات البحث العلمي والخطابة والكتابة، وربط القراءة بالمكتبات.